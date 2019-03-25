Şenol Güneş: Biz iyi bir futbol takımıyız, araba değiliz

Eskişehir’de Moldova’yı 4-0 mağlup ederek H grubunda 6 puana yükseldikleri maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güneş, Moldovalı gazetecilerin sorduğu bir soruya ilginç bir yanıt verdi.

"KENDİNİZİ HANGİ ARABAYA BENZETİRSİNİZ?"

Gazetecilerden biri, Moldova hocasının Fransa’yı Ferrari’ye, kendi takımlarını da eski bir arabaya benzettiğini hatırlatarak, "Siz kendinizi neye benzetirsiniz?” şeklinde bir soru sordu:

Şenol Güneş de “Biz iyi bir futbol takımıyız, arabaya benzer bir halimiz yok. Arabayla ne işimiz var bizim, sahada oynuyoruz, sahada.” ifadelerini kullandı.

"İKİ MAÇTA DA OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ VARDI"

“Kağıt üzerinde iki rakipten de üstün olduğumuzu görüyorduk. Bunun sahada görünmesi önemliydi. İki maçta iyi başlamak istiyorduk, onun gerginliği vardı üzerimizde. İki maçta da oyun üstünlüğümüz vardı, hak ettiğimiz sonuçlar aldık.”





"AİLE OLMAK, MUTLU OLMAK TÜRK MİLLETİNİN HAKKI"

“Moldova, Fransa maçındakiyle aynı şekilde oynadı. Moldova’nın o maçta doğru yaptıklarını bizim takımın hataya çevirdiğini gördük. Arnavutluk maçında farklı bir oyun oynadık, burada hücum ağırlıklı oynadık. Oyun üstünlüğümüz skora yansıdı.”





“Herkesin işini iyi yaptığı, doğru yaptığı döneme geçmek istiyoruz. Birlikte çalışmak, mutlu olmak, aile olmak, iyi şeyler yapmak tüm Türk milletinin hakkı. Futbolla buna öncülük yapmak istiyoruz. Bir araya gelmesini sağlamak istiyoruz.”

“Başlangıçta zorluklar olacaktır. Medyanın üst kademe insanlarına teşekkürler. Başlangıçta birlikte olduk, konuştuk. Bu hikayeyi birilikte yazmak istiyoruz. Farklı 2 maç oynadık, farklı 2 maç daha oynayacağız. Nefret, kin yerine sevgi-saygı ortamı sağlamak istiyoruz”





"CUMHURBAŞKANI DA BİZİM İNSANIMIZ"

“Tabii ki oyuncuları beğenen, beğenmeyen olacak, eleştiren, eleştirmeyen olacak ama ötekileştirme, yok etme olmamalı, ortak değerde birleşmeliyiz. Bize bir görev verdiler, o sorumluluğu taşımaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı da bizim insanımız; işçimiz, memurumuz, siz de, biz de. Bir değişim olacaksa her alanda herkes yapacak. Tartışarak yapılacaktır. Bölmek isteyen oluyordur her şartta. Cumhurbaşkanımız benim dönemimden bir yaş küçüğüm eski bir futbolcu, futbolu biliyor.”





“Bu dönem Şenol Güneş dönemi değil, bizim dönemimiz. Emre’yi ben 20 yaşında Milli Takım’a aldığımda vardı, bugün en tecrübeli. Ozan Kabak, bugün doğum günü ama kadroda yoktu sakatlığı nedeniyle. Bunun acısını ben bilirim.”





"İYİ NİYETİ GÖREYİM HERKESİN AYAĞINA GİDERİM"

“Ekonomik veya sağlık olarak sıkıntılarımız olacaktır, hep vardır ama destek verebiliriz. İyi niyeti göreyim, ben herkesin ayağına giderim. İyi niyetle ve temiz kalple yapacağımız işte Allah yardımcı olur. Oyuncuların hepsi iyi niyetli. Oynamayanlar heyecanla oynamak istiyor. Ben de birini çıkarırken hata yapıyorum bazen. Buraya gelmek yetmez, burada duyguyu yaşayacaklar. Fransa maçına gelebilmek için herkes çalışmalı.”