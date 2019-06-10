Şenol Güneş: Bize terbiyesizlik yapıldı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ile oynanacak maç öncesinde hava alanında yaşanan skandal ile ilgili konuştu.

BU TERBİYESİZLİĞİ ÜST AKIL YAPTI

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Havaalanında yaşananlarla ilgili konuşacak bir şey yok. Evet kabalık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Ancak biz yapmadık. Yapanlar düşünsün. Dışarıda polisler tarafından arama vardı -ki, kasıtlı olarak durdurma bu.

Dünkü olayı sanki üst akıl yaptırmış gibi görünüyor. Oradaki memur yapmadı. O memura birileri yaptırdı. Büyük devletler bu işlerle uğraşmaz. Biz bunlarla uğraşırsak küçük işlerle uğraşmış oluruz."





"BELLİ Kİ KAFALAR KÜÇÜLMÜŞ"

"Futbola dostluk, fair play olarak, ırk, dil ayrımı olmadan birleştiren bir şey olarak bakıyoruz. İzlanda büyük sempati toplamıştı. Ben 43 sene önce buraya geldim, 76'da. Saha aynı olabilir, şehir çok büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş."

Şenol Güneş: İzlandalıların kafası küçülmüş VİDEO



"NE YAPMAK İSTİYORSUNUZ"

"Biz neyin peşindeyiz ya? 2 tane memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız? Ben 53 yıldır futbolun içindeyim. İnsan X-ray cihazına koyulmaz. Pasaportu aldı, bana sallıyor. Ne bakıyorsun diyor. Ne yapmak istiyorsunuz. Rakip oyuncu, daha önce Konya'da da bize bu yapıldı dedi, yapıldıysa, o da terbiyesizliktir. Nerede olursa olsun, buna karşıyım. Orada yapıldı diye burada yapıldıysa, daha da çirkin."

"FIRÇAYLA GELMİŞ, BIÇAKLA DA GELEBİLİRDİ"

"Yanlışları söyleyerek, kimseyi üzmek istemiyorum artık. Bana komik geldi, kasıtlı yapıldığı belli oldu. Hala konuşunca, biz hataya düşüyoruz. Kuraldan bahsediliyor, kural nedir? Vatandaşı normal prosedür ile geçirirsiniz, saatlerce bekletmezsiniz.Adam fırça ile gelmiş, bıçakla da gelebilir. Ona müsaade etmemek lazım. Ben bunları konuşmak istemiyorum. Saha dışındaki eksikleri İzlandalı yetkililer öğrendiğinde inanıyorum ki üzülecekler."