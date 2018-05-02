Fenerbahçe cephesi Beşiktaş'ın maça çıkacağını söylese de, siyah-beyazlılarda durum farklı.

TOLGA'YLA BERABER GİTTİLER

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, olaylı geçen F.Bahçe derbisi ve 2-0 kaybedilen Galatasaray maçının ardından bir süre dinlenmek için Bodrum'a gitti. Güneş'e, kaleci Tolga Zengin eşlik etti.

SORULARI YANITLAMADI

Güneş, basın mensuplarının olaylı Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.

Şenol Güneş Bodrum'da - İZLE

Muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul eden başarılı teknik adam, mekan çıkışında vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

F.BAHÇE CEPHESİ: BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKACAK

Öte yandan Fenerbahçe cephesi ise resmi siteden yaptığı açıklamayla Beşiktaş maçına hazırlandıklarını duyurdu.

Aykut Kocaman ise, "Beşiktaş, perşembe günkü (yarın) rövanşta sahada olacak. Hala buna inanıyorum. Planlarımızı da buna göre yapacağız. Kimse, 'Rakip nasıl olsa oynamayacak. Artık ligi düşünelim' diyerek kendini salmasın. Kalan 33 dakikayı oynanacak şekilde hazırlanacağız. Sakın motivasyonu kaybetmeyin" diyerek siyah-beyazlıların sahaya çıkacağını iddia etti.