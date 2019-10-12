Şenol Güneş: Bordo-mavi kravatı sponsor verdi

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubu 7. maçında sahasında Arnavutluk'u konuk etti.

Rakibini Cenk'in 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden milliler, puanını 18'e çıkararak kalan 3 maç öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Ancak dün akşam sosyal medyadaki bir grup taraftar, milli takımın başarılarını değil, Şenol Güneş'in kravatını konuşuyordu.

"NE RENK GİYERSEK GİYELİM KANIMIZ KIRMIZI"

'Kadıköy'e gelirken özellikle bordo-mavi renkli kravat takıyor' şeklindeki iddialara sert çıkan tecrübeli teknik adam, “Türkiye’nin en üzüntülü olduğu dönemde anlamsız bir şey konuşuyoruz. Futbolu bile konuşmak istemezken kıyafetlere giriyoruz. Sponsor veriyor biz giyiyoruz. Aklımızdan ucundan geçmez, kravatın ne anlamı var maçla. Fenerbahçe Stadı’na tüm taraftarın desteğini örnek göstermek lazım. Ne renk giyersek giyelim kanımız kırmızı” şeklinde konuştu.