Şenol Güneş, Brugge-G.Saray maçını takip etti

Maç sonu açıklamasında, deplasmanda alınan 1 puanın iyi olduğunu belirten Terim, Ali Koç'un bugünkü sözlerine de değindi.

Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmanın ardından toplamda da altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim ile ilgili sarf ettiği sözler sonrası Galatasaray Kulübü, resmi Twitter hesabından 66 yaşındaki teknik adamın kazandığı kupaları paylaştı.

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Adil Rami: Türkçe öğrenemiyorum

Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, Türkçenin İtalyanca ve Fransızcaya göre daha zor bir dil olduğunu söyledi.