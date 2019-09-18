Şenol Güneş, Brugge-G.Saray maçını takip etti

Temsilcimiz Galatasaray, Belçika deplasmanında Club Brugge'e konuk oldu.
Grubun ilk maçında zorlu bir mücadele yaşanırken iki takım da gol atma başarısı gösteremedi. 0-0 biten karşılaşmanın ardından puanlar paylaşıldı.
(Fotoğraf FutbolArena'dan alınmıştır.)
İLK 11'DE YERLİ FUTBOLCU YOKTU
Galatasaray'ın Club Brugge'le oynadığı karşılaşmayı izlemeye gidenler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de vardı.
Deneyimli hoca A Milli Takım'ın ekim ayında oynayacağı maçlar için yerli oyuncuları takip etmeye gitti ancak sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'inde Türk oyuncu yer almadı.
Galatasaray'ın yedekleri arasında ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Ömer Bayram ve Emre Mor'dan oluştu.
Fatih Terim, Emre Mor'u 60. dakikada oyuna alırken, Şener Özbayraklı ise son dakikalarda mücadeleye dahil oldu.