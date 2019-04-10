Şenol Güneş: Bu futbol Başakşehir maçında yetmez

Beşiktaş'ın Rizespor'u 7-2 yendiği maçın ardından konuşan Şenol Güneş, skorun oynanan oyunu yansıtmadığını söylemişti.

İlginç bir maç olduğunu ifade eden Güneş, "Farklı kazandık diye biz çok iyi oynadık demek değil. Ya da Rizespor yenildi diye kötü oynadı diyemeyiz" şeklinde konuşmuştu.

"BU OYUNLA KAZANAMAYIZ"

Cumartesi günü oynayacakları Başakşehir karşılaşmasının, Devler Ligi için büyük öneme sahip olduğunu dile getiren deneyimli hoca, oyuncularını uyardı.

"Daha iyi oynadığımız maçlarda bu kadar gol atamadık" diyen Güneş, "Bu sezon çok daha iyi maçlar oynadık ancak hiçbirinde bu kadar çok gol atamadık. Gerçekten garip bir karşılaşma oldu. Rize'de oynadığımız bu futbol Başakşehir'i yenmeye yetmez. Daha yüksek tempoda, daha çok savaşarak oynamalıyız. Defansı ve orta alanı hızlı geçerek ataklara çıkmalıyız. Kendi yarı alanımızda bu kadar çok oynanmasına izin vermeyelim" şeklinde konuştu.