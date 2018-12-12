Şenol Güneş: Bu yıl maalesef Avrupa Ligi'ndeyiz

Beşiktaş yarın UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki son maçında yarın Malmö ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik direktör Şenol Güneş şöyle konuştu:

"Grubumuzda her takımın turu geçme şansı var. Rakibi yenerek tur atlamak istiyoruz. Orada basit goller yiyerek kaybetmiştik. Maç için hazırız. Listeye yazılmayan Atiba ve Güven yok. Sakat oyuncularımız var. Ama elimizde sahaya çıkacak 11'imiz var. Umarım iyi oynayıp 3 puan alarak bu turu geçeriz."

BEŞİKTAŞ BÜYÜK CAMİA

"Biz burada görev yapıyoruz. Beşiktaş büyük camia. Zaten Avrupa'da yarışmak için Türkiye Ligi'nde oynuyorsunuz. Kulübün marka değerini yukarılara çıkarmak istiyorsunuz. Önemli olan burada tutunup, bunu zirveye çıkarmak. Maalesef Avrupa'da 3 tane mağlubiyetimiz var. Kaybedilmemesi gereken takımlara kaybettik. Olumsuz tarafları gidermeye çalışıyorum. Zirvede kalmak çok fazla emekten geçiyor. Rahatlığa alışırsanız orayı da kaybedersiniz."

ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

"Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene gruptan çıktık. İyi işler yaptık. Bu yıl maalesef UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz. Bütün bunların hesabı olması lazım. Kadromuzda dalgalanmalar oldu. Avrupa'da oynarken puan kayıplarımız oldu. Zirveye çıkabilmek için el birliği ile çalışmak gerekiyor. Umarım yarın iyi sonuçla bunu pekiştiririz. Avrupa'da bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek gerekir. Beşiktaş'ın bu konuda eksiği olduğunu düşünmüyorum. Ama 3 mağlubiyeti de içime sindiremiyorum. Yeni başarılar elde etmek gerekiyor. Başarı beni daha çok çalışmaya itiyor. Benim için önemli olan işimi doğru yapmak. Şöhret olmak, makam sahibi olmak gelip geçicidir."

AVRUPA LİGİ'NDE GÜÇLÜ TAKIMLAR VAR

"Avrupa Ligi'nde güçlü takımlar var. Artık takım sayıları çoğalıyor. Almanya, İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkeler var. Önce Şampiyonlar Ligi, sonra UEFA Avrupa Ligi. Yarınki maçı kazanıp Avrupa Ligi'nde kim çıkarsa çıksın iyi şeyler yapacak güçteyiz."

"Başarı devamlı olmalı. Genellemeyi çok yapıyoruz. Avrupa Ligi'ndeki 3 mağlubiyeti başarısızlık olarak görüyoruz. Ama bu başarısızlığı yenebilmek başarıdır. En kötü oyunu, burada Genk'e karşı oynadık. Orada Genk'i yenebilirdik. İlk maçta çıktığımız oyuncuların çoğu burada oynamayacak."

"Lig bir maraton. Henüz yarısı olmadı. Yarış devam ediyor. Yarısı gelmeden değerlendirmek doğru değil. Başakşehir avantajlı konumda. Yarın oynayacağımız grubun final maçı. Önce bu maçı düşünüyoruz."