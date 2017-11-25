Şenol Güneş: Bugün kötü oynadık

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda golsüz berebere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İSTEDİKLERİMİZİ YANSITAMADIK

"Güzel bir saha vardı, zemin ve ambiyans iyiydi. Futbol adına her şey güzeldi. Rakibin de istekli oyunu vardı. Onların da 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Biz 3 puanı almak için istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bizim için hayal kırıklığı bir sonuç oldu. Maalesef üzgünüz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ SORUSU KIZDIRDI

Şenol Güneş basın toplantısında bir gazetecinin, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi dönüşü ligde mental yorgunluk yaşıyor. Bakıldığı zaman ligde puan kayıpları çok fazla. Bu neye bağlıyorsunuz?" sorusunda sinirlenen Şenol Güneş, "Siz yorum yapıyorsunuz ama. Cevabı kendiniz verdiniz, bir daha soruyorsunuz. Bugün kötü oynadık. Bu tempoyla maç kazanammız doğru olmazdı. Bütün oyuncular beklediğimizin altında oynadılar. Ligde başarılı değiliz. Az puan aldık." diye konuştu.

G.SARAY SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Şenol Güneş basın toplantısında, "Galatasaray, Alanyaspor'u yenerse puan farkı 6'ya çıkacak ve önümüzdeki hafta derbi var. Ara açılmış olacak. Ne söylemek istersiniz" sorusuna, "Biz şu anda 2 puan kaybettik. Salı günü kupa maçımız var. Ona hazırlanacağız. Daha sonra diğer maçlara hazırlanırız." diye konuştu.