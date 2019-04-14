Şenol Güneş: Burak Yılmaz dünya çapında bir oyuncu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Güneş, iyi bir galibiyet aldıklarını dile getirirken, takımın yeni golcüsü Burak Yılmaz için de övgü dolu sözler kullandı.

HERKES ÇOK İYİYDİ

Karius'un performansını değerlendiren tecrübeli antrenör, "Karius'un ilk yarıda aldığı toplar iyiydi, ikinci yarıda da öyle. Oyun formatı açısından da buna müsaitti, rakibin boyu kısa. İlk yarıda kornerden bir pozisyon buldular buna rağmen. Duran toplarda 2-3 tane daha gol bulmamız gerekiyordu. Oyuncu olarak bireysel ayrıma gitmek doğru değil ama kaleden başlayarak herkes iyiydi" diye konuştu.

KARİUS HAKKINDA KONUŞTU

Karius'u geçtiğimiz haftalarda eleştirdiği hatırlatılan Güneş, "Karius konusunda olanları kamuoyuyla da paylaştım ama suçlama işini ben yapmam. Karius'un elektriği takımla tam oyurmadı, bu bir sinerji meselesidir. Jeremain Lens bize ilk geldiği sene çalışırken bile duygusu yoktu. Şimdi çok çalışıyor, eksik kalıyor. Fabri mesela öyle bir kaleciydi. Oyuncuyla ilgili olumsuzluğu ben kamuoyuyla paylaşarak gitmem. İyi ki öyle söylemişim o gün, o günden beri de iyi gidiyor. Demek ki bazen de öyle söylemek gerekiyor." mesajını yolladı.

ATİBA'YI GÖKHAN'I AYRI BİR YERE KOYUYORUM

Atiba ve Gökhan'ın performansına ayrı bir parantez açan Şenol Güneş, "Oyuncunun yaşıyla ilgili bir olay yok, bugün bunu gördük. Atiba'yı, Gökhan'ı ayrı bir yere koyuyorum. Çok etkiliydiler, çok başarılıydılar" yorumunu yaptı.

"BURAK YILMAZ LUIS SUAREZ GİBİ OLABİLİRDİ"

Burak Yılmaz'ın eleştirilerin ardından harika bir performans gösterdiği yorumunun üzerine Güneş, "Arda için de, Caner için de, Mehmet Topal için de, Gökhan için de bu geçerli. İyi olan, gelişmiş oyuncuyu motive etmek gerekirken aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Burak Yılmaz için, dünya çapındaki bir oyuncuyu kaybettik, geç kaldı. Suarez'i izliyoruz, o yetenekte olabilecek bir oyuncuydu. Dorukhan için de, İrfan için de bu geçerli. Ozan Tufan'ı tartışıyorsunuz, şimdi geri gelir mi diyorsunuz. Burak Yılmaz bu yetenekle dünya çapında bir oyuncu. Sakatlıkları var, başarıları var, başarısızlıkları var, geçen hafta kulağına işaret yaptı, yanlış yaptı, yapar. Kayıp futbolcuları biz kaybediyoruz, sadece onlar değil" cevabını verdi.