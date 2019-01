Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a kefilim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Burak Yılmaz transferi hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, golcü futbolcunun yıpratılmasını doğru bulmadığını söyledi.

İşte Güneş'in sözleri:

KALBİNDE KÖTÜLÜK YOKTUR

"Hatalarından dolayı yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Hepimiz insanız, hatalarımız oluyor. Ancak bu kadar haksız bir şekilde eleştirilmesini doğru bulmuyorum. Takım arkadaşları için her şeyini veren birisidir. Duysal biridir, anlık parlamalar yaşar ancak kalbinde hiçbir kötülük yoktur."





EN İYİ 2 FORVETTEN BİRİ

"Burak Yılmaz ile Trabzonspor'da çalıştım, futbolu çok seven biri. Burak gittiği her yerde başarılı oldu. Burak, bu yeteneğiyle dünya çapında olacak bir oyuncu. Arkadaşı için ülkesi için her şeyini veren bir karakter. Türkiye'de forvet derseniz Burak ve Cenk Tosun derim. Başka birini diyen olursa, dinlemek isterim."





BURAK BEŞİKTAŞLI

"Burak Yılmaz, Beşiktaşlı olduğunu Trabzonspor'da da söyledi, medyaya da söyledi. Beşiktaş böyle bir yer, ben de Trabzonsporluyum. Zamanında gelmiş, gitmiş. Demek öyle gerekmiş, şimdi de gelmesi gerekmiş. Bugün Beşiktaş'ın alabileceği en iyi isimdi."

BABA HAKKI'LARA, SÜLEYMAN SEBA'LARA LAYIK OLACAKTIR

"Burak'ın maliyeti Vagner'den daha ucuz. Tartışıyoruz, neyi tartışıyoruz? Beşiktaş maçında yere düşmesi var, olabiliyor. Beşiktaş taraftarının ona sahip çıkacağını düşünüyorum. Bir Baba Hakkı, bir Süleyman Seba olamaz, zamanı yetmez ama efsanelere layık olacaktır. Kimseye kolay kolay kefil olmam ama Burak Yılmaz'a kefilim."

