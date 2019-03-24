EURO 2020 grup elemelerinde Moldova ile karşılaşacağımız maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve forvet Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak söze başlayan Burak Yılmaz, A Milli Takım'la hedefinin EURO 2020'ye gidebilmek olduğunu söyledi.

Burak Yılmaz'ın bu temennisine, deneyimli teknik adam Şenol Güneş espritüel şekilde cevap verdi.

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'a takıldı - VİDEO

HEDEFİM TAKIMA DESTEK OLMAK

Burak Yılmaz "Taraftarlarımız bizi sonuna kadar desteklesinler. Bu duygularla oynanan bir maç. İnşallah onları mutlu edeceğiz. Uzun vadede hedef Avrupa Şampiyonası'na gitmek... Orada olur muyum, bilmiyorum, yetişmeyebilir ama dışarıdan da olsa hedefim takıma destek olmak" dedi.

"YETİŞİRSİN YETİŞİRSİN"

Güneş, tecrübeli golcüye "Daha Dünya Kupası var" derken, Burak Yılmaz, "Hocam ona yetişemeyebilirim" karşılığını verdi. Bunun üzerine deneyimli teknik adam, "Yetişirsin yetişirsin" şeklinde konuştu. Bu cevabın ardından gülüşmeler oldu.

''ÇOK CİDDİ OLMAYAN SAKATLIKLAR VAR''

Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

''Emre Belözoğlu, Gökhan, Mahmut ve Ozan'ın çok ciddi boyutta olmayan sakatlıkları var. Ozan, dün idmanı yarıda bıraktı. Bugün doktor daha iyi olduğunu söyledi. Kasık ve adalelerinde ağrıları olanlar, yorgun olanlar var. Kimin oynayacağına karar vereceğiz. Onlarda ise Epureanu bildiğim kadarıyla kadroda olmayacak. İyi bir oyuncu, iyi bir karakter. Ağır sakatlıklar geçirdi. Moldova için önemli bir oyuncu. Bu takımın kaptanı zaten. Ama Moldova takımında diğer oyuncular da göreve hazırdır diye düşünüyorum.''

''DÜNYA KUPASI AYRI BİR HEDEF''

''İnsan, yaş olarak bir yaşa gelince deneyim kazanıyor. Avrupa Kupası görmüş bir futbolcunun tekrar Avrupa Kupası görmesi hoş olur. Ancak Dünya Kupası görmenin ne kadar önemli olduğunu bilmek lazım. Dünya Kupası ayrı bir dünya, orada olmak isteriz. Hedefi öyle atarız. Dorukhan hakkında söylenecek çok fazla şey yok. Bazı süreçleri çok hızlı geçti. Bunu kendisi başardı. Gelişimine her gün üzerine koyarak devam ediyor. Kısa sürede hem Beşiktaş hem de milli takımda yükselmek genç bir futbolcu için büyük başarı. Eskişehir de onun için önemli bir yer. Umarım geleceği daha başarılı olur.''