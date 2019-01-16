Şenol Güneş: Burak'ın kulağını çekiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, taraftarlarla bir araya geldi. Kendisine çiçekler veren siyah-beyazlı taraftarlarla bir süre sohbet eden Güneş, Burak Yılmaz transferine de değindi.

"KULAKLARINI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Camianın bir kısmı tarafından eleştirilen Burak Yılmaz hakkında konuşan Güneş, "Ben Burak'la uzun yıllar birlikte oldum. Camiada bu tarz gönül kırıklıkları olabilir, kabul ediyorum. Ama benim dönemimde Burak'ın hiçbir sıkıntısı olmadı." dedi.

Şenol Güneş'le taraftarlar arasında Burak diyaloğu - İZLE

Taraftarların Burak Yılmaz'a kızgın olmasıyla ilgili ise şunları söyledi: "Zaman zaman benim de kızdığım oyuncular oluyor. Dostlar düşman, düşmanlar dost olabiliyor ama bu demek değil ki yanlışları kabul edelim. Biz hataları görüp, cezasını vererek hayata devam ettirmek istiyoruz."





Bir taraftarın telefonla kendisini videoya aldığı sırada başka bir taraftarın, "Hocam, Burak'ın kulağını çekecek" sözlerine karşılık veren Güneş, "Öyle yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sporda günün önemli gelişmeleri VİDEO