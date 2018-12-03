Şenol Güneş: Büyük takımlar büyük oyuncularla oynar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı aldıkları 1-0'lık galibiyet sonrası önemli ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Şenol Güneş, Avrupa maçlarını önemsemediği ve ligi düşündüğü yönündeki eleştirilere, "Büyük takımlar büyük oyuncularla oynar. Büyük insanlar büyük düşünür. Kartal da sinek avlamaz." dedi.

Maçın ilk 30 dakikasında iyi tempo yakaladıklarını vurgulayan Güneş, "Rakip baskı kurup uzun oynamaya başladı. Önde hızlı oyuncu kullanamadık ama galibiyeti getirme bakımından sıkıntı olmadı. Yanlışlarımız da var. Özellikle iki gün önce oynanan maç sonrası yorgunluk bizi çok etkiledi. Orada yorulan arkadaşlar olağanüstü mücadele etti." ifadelerini kullandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg maçında görev almayıp Galatasaray derbisinde oynayan Gary Medel ve Ricardo Quaresma'nın bekleneni karşılayamadığını kaydeden Güneş, "Quaresma ve Medel, beklentilerimin altında kaldı. Sarpsborg maçında oynayan Mustafa, Dorukhan, Necip daha dinamik oynadı. Hutchinson oynamadı, Vagner Love sonradan girmişti. Onlar da bocaladı. Hızlı oyuncu diye Lens'i koydum, o da 10 gün idmana çıkmamıştı sonrasında oynamaya başladı. Gökhan Gönül, Gökhan Töre son antrenmana çıktı. Medel'in de sakatlığı vardı. Sıkıntı ve yorgunluğu düşünürsek kazanmak güzel." dedi.

Galatasaray'ın baskı altına almaya çalıştığını anlatan Güneş, "Gol yeseydik direnç düşebilirdi. Bazı oyunculara oksijen gitmiyordu. Kenardan bağırıyorum ama başka şeyler yapıyordu." değerlendirmesinde bulundu.