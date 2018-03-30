Şenol Güneş: Cenk'in göndermek kolay olmadı

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, İngiliz basınına Cenk Tosun'un Everton'a transfer sürecini anlattı.

KOLAY OLMADI

"Liverpool Echo" adlı internet sitesine konuşan Güneş, Cenk'in transferiyle ilgili olarak "Bu karar, kulübümüz adına hiç de kolay olmadı. Çünkü Cenk takımın en önemli oyuncularından biriydi." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYOR

Eski öğrencisinin Premier Lig'de başarılı olabileceğinin altını çizen başarılı teknik adam, Cenk'le ilgili olarak "Henüz genç ve hem futbolu hem de çalışmayı çok seviyor." yorumunu yaptı.

ÇOK İYİ BİR SANTRAFOR

Siyah Beyazlılar'ın hocası, Cenk'in 2 gol attığı Stoke City maçındaki performansının da üzerine çıkabileceğini belirtirken "Cenk, hem kafa hem de ayaklarını kullanabilen çok iyi bir santrfor." şeklinde konuştu.

HER ZAMAN KONUŞUYORUZ

"Transferden sonra Cenk'le hiç görüştünüz mü?" sorusuna Güneş: ''Everton'a imza attıktan sonra Cenk'i gördüm. Ben her zaman öğrencilerimle konuşurum. Çok sevdiğim bir oyuncu. Başka bir kulüp için oynaması bunu değiştirmez." açıklamasını yaptı.