Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, 27 milyon euro karşılığında İngiltere'nin Everton takımına transfer oldu.

Bir basın toplantısı düzenleyen Şenol Güneş'in Cenk ile ilgili yaptığı yorum izleyenleri şaşırttı.

TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM

Cenk'in son durumu hakkında bilgisinin olmadığını söyleyen Güneş, "Eğer ki kesinleşmişse Cenk için hayırlı olsun. Ben de şimdi televizyondan öğrendim" dedi.

Şenol Güneş: Cenk'in transferini TV'den öğrendim - İZLE

GİDİŞİNE HEM ÜZÜLDÜM HEM SEVİNDİM

Tecrübeli teknik adam, "Hem üzüldüm hem sevindim. Takıma çok katkı yapan iyi bir Beşiktaşlıydı. Seviniyorum, her geçen gün kendini geliştirmek için çalışan bir oyuncuydu. İlk senesinde ne zaman sahaya gireceğim diye merak ederdi. Hatta bir maçta 10 kişi kalmıştık onu oyuna alamadık diye morali bozulmuştu. Kenarda kaldığı zaman morali bozulmazsa çok daha ileriye gider" şeklinde konuştu.