Şenol Güneş: Cenneti de siz yaşatıyorsunuz cehennemi de

Beşiktaş Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 2-1 mağlup etti.

Bu maçın ardından Gökhan Gönül açıklamalarda bulundu.

Gökhan Gönül, son 15 dakika zorlandıklarını söylerken, Şenol Güneş'in kendilerine soyunma odasında söylediklerini de açıkladı.

CENNETİ DE CEHENNEMİ DE YAŞATIYORSUNUZ

Maçı değerlendiren Gökhan, şöyle konuştu:

''Bizim gibi şampiyonluğa oynayan takımlar için evimizde oynadığımız maçlarda puan kaybetmememiz gerekiyor, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için. Futbolda 2-0 tehlikeli bir skor. 3'ü, 4'ü bulabileceğimiz pozisyonlar vardı, bunları atmamız gerekirdi. Hoca içeride söyledi, 'Cenneti de siz yaşatıyorsunuz cehennemi de.' Son 15 dakika maçın bambaşka bir duruma düşmemesi için 3'ü, 4'ü atmamız gerekiyor. Kendimize koyduğumuz bir hedefimiz var. Zorlu bir fikstür başlıyor. İlk 5 hafta çok önemli.''