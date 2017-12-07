Şenol Güneş: Daha ileriye gidebiliriz

Şampiyonlar Ligi'nde son maçını da kazanarak 14 puan toplayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, "Yetenek ve karakterimizi oluşturarak bir takım oluşturmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

AA

"ROTASYON YAPMASAM YİNE ELEŞTİRECEKLER"

Mitrovic ve Tolga arkada harika oynadılar. Sonunda ikinci golü atarak kazanarak ayrıldık. Futbol, tartışmaya açık bir oyundur. Rotasyon yapmasam her maç aynı kadro ile oynuyor diye eleştirecekler. Futbol sahada oynanır. 2 puan ile Avrupa Ligi'ne giden takımlar var. Dortmund, 2 puanla çıktı. Biz 9 puanla çıkamamıştık.





"DESTEKLENDİĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Yetenek ve karakterimizi oluşturarak bir takım oluşturmaya çalıştık. Bu zaten yeni olan bir şey değildi. Ben geldiğimde Beşiktaş, Avrupa Ligi gruplarından çıkmış bir takımdı. İyi bir yönetimle beraber çalıştık. İyi bir taraftarımız var. Türkiye'nin bizi desteklediğini de biliyoruz. Daha ileriye gidebileceğimizi biliyorum ama acele edersek düşüşümüz de olur. Şimdi bir level daha üst takımlarla oynayacağız.



