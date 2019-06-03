Şenol Güneş: Daha üst düzey oynamalıyız

Hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, hazırlık maçlarındaki oyun temposunun Fransa için yeterli olmadığını belirtti.

TEMPO VE OYUN YAPISI DAHA İYİ OLMALI

Özbekistan karşılaşmasında kazanmaya yakın tarafından Türkiye olduğunu, Yunanistan karşısında da 3-4 gol daha bulabilecekleri bir maç oynadıklarını anlatan Güneş, şunları kaydetti: "Bu oyun yapısı ve temposu Fransa için yeterli değil. Bunu oyuncu da biliyor ben de biliyorum. Dolayısıyla oyun yapısı da farklı olacak. Daha üst düzey bir takımla hem defansif hem de ofansif oynamayı bileceğiz. İki yönü de iyi yapmamız gerekiyor. O yüzden bu maçlar ölçü değil. Ancak oyuncuların durumunu görmek için lazımdı. Mesela, geçen maç koyduğumda İrfan Can Kahveci bana daha olumsuz göründü. Bu maçta çok daha iyiydi. Hem top aldı hem de oyun yönetti. Sıkıştığımız zaman oyunu rahatlattı.

Oyuncu yüzde 100'ünü vermeli. Buraya çağrılan bütün oyuncular, seçilen oyuncular, iyi oyuncular. Bunlar arasında en iyisini seçeceğiz. Onun için de farkı görmemiz lazım. Antrenmanda, maçta göreceğiz. Fransa maçına bunlarla çıkacağız. Hayalimizdeki bir takım olması yeterli değil. O hayalimizin gerçek olması için o futbolcuların da kendi gerçeklerini ortaya koyması gerekiyor. Ozan Kabak ve Cenk Tosun aramızda olmadığına göre, 31 oyuncudan bakacağız. Okay Yokuşlu'nun da son durumuna bakacağız. Onun dışında ciddi boyutta bir sıkıntımız yok. Şu anda iki maç yaptık, oyuncuların genel durumunu gördük. Bunlar arasında Fransa ve İzlanda'ya karşı kimleri oynatacağımıza yönelik düşüncemizi biraz daha zengileştirdik."