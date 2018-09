Şenol Güneş derbide Larin'i oynatacak

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçına geri sayım sürüyor. Her ne kadar iki takım da Avrupa arenasında boy gösterecek olsa da akıllar derbide.

NEGREDO GİTTİ BİRİNCİ FORVET LARİN

Negredo'nun Al Nasr'a transfer olmasından Cyle Larin, Şenol Güneş'in birinci forveti olacak. Tecrübeli teknik adam derbide Kanadalı ismi ilk 11'de sahaya sürecek. Diğer alterntifler Mustafa Pektemek ve Vagner Love'ın ise formayı alması çok zor görünüyor.

Cyle Larin'e yakın ilgi gösteren Beşiktaş teknik heyeti, idmanlarda da oyuncuyu bir an olsun boş bırakmıyor. Fiziksel ve taktik idmanların yanı sıra taraftar baskısını da kırmak için Güneş'in yardımcıları oyuncu ile sürekli konuşmalar yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş de maç günü yaklaştıkça oyuncusu ile motivasyon konuşması yapacak.





COCU AYEW'E GÜVENİYOR

Sarı-lacivertli taraftarlar Ayew'in yerine Barış Alıcı'nın oynaması gerektiğini düşünse de, Hollandalı hoca oyuncusunun performansından memnun.

Ayew'le ilgili konuşan Cocu, "Ayew her zaman farkını gösterebilir, taktik disiplini yüksektir. Şener'e çok yardım etti, işini iyi yaptı. Eğer şu an istatistiklerimize bakarsanız, Ayew'in her golde payı vardır.

Sezonun ilk kısmını değerlendirirsek, en iyi seviyesinde değildi. Yavaş yavaş daha iyi seviyeye geliyor antrenman yaptıkça. Hala maksimum değil ama doğru yolda ilerliyor. Oynamak, en iyi forma ulaşmanın en doğru yoludur. Takımın bir parçası oluyor, kendi oyununu oynamıyor, iyi iş çıkarıyor" şeklinde konuştu.