Şenol Güneş: Derbiye kadar kafanızı boşaltın

Son 5 haftayı 4 galibiyet, 1 beraberlikle kapatan ve şampiyonluk hedefi için yeniden umutlanan Beşiktaş, derbiyi de kazasız atlatmak istiyor. Zirve yarışındaki en kritik sınavlardan birine çıkacak olan siyah-beyazlılarda deneyimli teknik adam Şenol Güneş oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
GÜNEŞ'TEN DERBİ TALİMATLARI
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, oyuncularını uyardı. Rakibin ligdeki durumunun kendilerini aldatmaması gerektiğini belirten tecrübeli hoca, ilk yarıdaki maçın 1-1 bittiğini de hatırlattı.
2-1 kazanılan Yeni Malatya maçı sonrası oyuncularına, kafalarını boşaltmaları için 2 gün izin veren Şenol Güneş, derbi öncesi talimatları da verdi.
Oyuncularından özel hayatlarına dikkat etmelerini, akşam sokağa çıktıklarında gece yarısını geçirmemelerini istedi. Oyuncularına, "Kafanızı boşaltın" diyen Şenol Güneş, "Fenerbahçe maçına kadar gece yarısından önce evde olun, iyi dinlenin." ifadelerini kullandı.