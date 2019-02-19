Yusuf Namoğlu neden istifa ettiğini anlattı

1 Mehmet Demirkol: Transferi Obradovic yapsın Mehmet Demirkol, yaptığı hiçbir transferi tutmayan Comolli'nin kovulması gerektiğini söyledi. Demirkol, "Obradovic 2 saatini futbol takımı için ayırsa faydası olur. Ciddi söylüyorum" dedi.

2 Fikret Orman: TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum TFF Başkanlığı ile ilgili bir düşüncesi olmadığını söyleyen Fikret Orman, Şenol Güneş için ise, "İsterse sezon sonunda A Milli Takımın başına geçebilir" dedi.

3 Avrupa'nın en kötü golcüleri listesi Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği İslam Slimani, ortaya koyduğu futbolla kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğrattı. Cezayirli forvet, Avrupa'nın en kötü 2. golcüsü konumunda.

4 Belhanda için 11 milyon euroluk teklif Suudi Arabistan ekibi Al İttihad, performansı her geçen hafta artan Belhanda için teklifini 11 milyon euroya çıkardı. Galatasaray sezon sonu Faslı oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

5 Fatih Terim'den Diagne'ye uyarı Fatih Terim, ligde oynadığı iki maçta da rakip futbolculara sert müdahalelerde bulunan Diagne'ye "Ateşle oynuyorsun. Daha sakin olmalısın" diyerek uyarılarda bulundu.

6 Şenol Güneş: Derbiye kadar kafanızı boşaltın Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 13 puan toplayan Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Siyah-beyazlı ekipte Şenol Güneş oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu.

7 Galatasaray, Porto'dan Herrera'yı alıyor Portekiz basınına göre Galatasaray, Porto'yla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Hector Herrera'yı transfer edecek.

8 Başakşehir Antalya'dan 3 puanla döndü Geçtiğimiz hafta Erzurumspor'la berabere kalarak rakiplerini umutlandıran Başakşehir bu kez hata yapmadı. Lider, Antalyaspor'u Kudryashov'un golüyle 1-0 mağlup etti.

9 Mehmet Özdilek'in 'maçı kaybettik' gafı Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 4-2 kazandıkları Sivasspor maçı sonrası karşılaşmayı kaybettiklerini ifade etti. Araya giren basın mensupları Özdilek'in gafını düzeltti.