Şenol Güneş: Devlet yoksa para da yok

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla yemekte buluştu. Türk futbolunun sorunlarına değinen Güneş, kulüplerin son durumunu eleştirdi.

"DEVLET VERİYOR YÖNETİCİ HARCIYOR"

Devletten para alarak kulüplerin yönetilmemesi gerektiğini dile getiren Güneş şöyle konuştu: "Kanun Hükmünde Kararname çıktı, kaç kulüp uyguladı. Vergi çok önemli. Adam 1 milyon dolar vergiyi unutuyor. Yönetici 2 dakikada sözleşmeyi imzalıyor ama borcunu 2 senede ödemiyor.

Şimdi ‘Kulüpler küçülmeli’ deniyor. 2 sene önce neden küçülmedin. Parayı devlet veriyor, yönetici harcıyor. Devlet yoksa, para da yok. Devletten para alarak kulüp yönetilmez."





Yayıncı kuruluş beIN Spots'la yaşanan krize de değinen deneyimli teknik adam, "Umarım yayıncı kuruluşla yaşanan kriz çözülür, bu konu çok önemli. Kulüplerin ekonomik durumu ortada. Gelirler artıyor ama borçlar da artıyor. Bu durumun denetlenmesi gerekiyor." dedi.