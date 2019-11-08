Şenol Güneş: Diyarbakır'a Sivas'a gideceğiz

A Milli Takımımızın deneyimli teknik adamı Şenol Güneş, ülkenin her yerinde milli maç oynamayı hedeflediklerini belirtti.

"HER ŞEHRE GİDECEĞİZ"

Daha önce Konya'da Antalya'da İstanbul'da, ülkenin birçok şehrinde sahaya çıkan A Milli Takım'ın yakında Diyarbakır'a, Sivas'a gideceğini söyleyen Güneş, "Milli davalarımız bizi birleştiriyor. Gurur duyduğumuz bir milli takım istiyoruz. Gideceğim her şehre ve stada rahat rahat giderim ve kimseye de hesap vermem. Benim futbolcum da gidecek. Birlikte savaşacağız. Biz büyük bir ülkeyiz. İnşallah Diyarbakır'a gideceğiz, Sivas'a gideceğiz" şeklinde konuştu.

EURO 2020'ye gideceklerini dile getiren Güneş şöyle konuştu: "Fransa maçı bir sonuçtur, başarı elde edilmiştir. Amaç insanların mutlu olmasına vesile olmaktı. Bizim daha birlikte yapacağımız çok şey var. İnşallah Euro 2020'ye gideceğiz. 2022 Dünya Kupası da benim için son olacak."