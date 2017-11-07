Şenol Güneş: Dünya Kupası'nı kazanmak isterdim

Çelebi Bahçesi Dergisi'ne konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o röportajın önemli kısımları:

BARÇA'YI ÇALIŞTIRMAK İSTERDİM

Güneş, Avrupa'da bir takım çalıştırmayı isteyip istemediğinin sorulması üzerine, "Barcelona'yı seviyorum. Futbol tarzını da beğeniyorum. Ama ben hep başarabileceğim hedefler koydum. O hedeflere bu güne kadar ulaştığımı düşünüyorum. Avrupa'ya çıkabilsem isterdim" diye konuştu.

MİLLİ TAKIM İÇİMDE UKDE KALDI

Eski bir milli takım antrenörü olan Güneş, "İçinizde ukde kalan bir şey var mı?" sorusuna ise, "Müzik dinlemeyi, onunla uğraşmayı seviyorum. Enstrüman çalmayı isterdim. Milli takımla Dünya Kupası'nı kazanmak isterdim. Şimdiki hedef ise Şampiyonlar Ligi" dedi.

BIRAKIP GİTMEK TARZIM DEĞİL

Tecrübeli çalıştırıcı, "TFF ile milli takım için görüştünüz. 4 maç da olsa milli takımda olmak ister miydiniz" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Milli takımın antrenörlüğünü milli takımın antrenörü yapar. Kulübün antrenörlüğünü ise kulüp antrenörü yapar. Boşta olsam milli takımın antrenörlüğünü düşünürdüm. Ama bir takımı çalıştırırken bırakıp gitmek tarzım değil. O yüzden gitmedim."