Şenol Güneş: Dünya şampiyonluğu istiyorum

Türkiye'yi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na taşıyarak büyük bir başarının altına imza atan Şenol Güneş, A Milli Takım'daki hedeflerini açıkladı.

Güneş, dünya şampiyonluğunu hayal ettiğini ancak Türkiye'nin buna hazır olmadığını, "Kaplumbağanın Mekke'ye gitme çabası" benzetmesiyle anlattı.

HEDEFİM DÜNYA KUPASI

En büyük hayalinin Dünya Kupası şampiyonluğu olduğunu söyleyen Güneş, "Hayalimde Dünya Kupası var ama hayalcilik içinde bunu söylemem. Çünkü gerçeğinde Türkiye'nin dünya şampiyonluğuna hazır olmadığını biliyorum. Bu hedef doğrultusunda çalışmalıyım ama… Kaplumbağanın Mekke'ye gitme çabası gibi." şeklinde konuştu.

EURO 2020'deki rakiplerimizi, Beşiktaş'ın Monaco, Porto ve Leipzig'le yarıştığı gruba benzettiğini belirten deneyimli hoca, "Bu grupta birinci de olabiliriz sonuncu da olabiliriz. Biz birinci olmak istiyoruz. Rakiplerimiz güçlü, baktığımız zaman hepsi FIFA sıralamasında üzerimizde. Hiçbir maçın garantisi yok. İtalya güçlü takım, yensen bile Galler'le İsviçre'yi yeneceğinin garantisi yok." dedi.