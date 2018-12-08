Şenol Güneş: Düşündüğümüz oyunu oynayamadık

Şenol Güneş, karşılaşma öncesi oyuncuların son durumunun iyi olduğunu ancak buna rağmen bekledikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirtti.

"BİZİM İÇİN KÖTÜ BİR SKOR"

Güneş, "Oyunun başında bir adaptasyon sorunu vardı. Onun dışında zaman zaman oyuna hakim olsak da düşündüğümüz oyun değildi. Daha etkili ataklar yapmamız lazımdı. Rakip kapanıp kontratağa çıkacaktı. Hücuma çıkarken az pozisyon ürettik. Son bölümde dikkatsizce gidip gelen oyunda pozisyon verdik. Daha soğukkanlı kalacakken, onlar pozisyon buldular.





Düşündüğüm oyunun altındaydı. İstediğimiz pası yapamadık. Tatmin edici değildi. Rakibin 0-0'ı düşünmesi normal ama bizim için bu olamaz. Maçtan önce arkadaşların havası iyiydi ama o hırsı sahaya yansıtamadık. Tempomuz yavaştı. Bu tip takımlara karşı top kayıplarından sonra iyi baskı yapmak gerek ki bunları eksik yaptık. Son anda onlara şans verdik. Bizim için kötü bir skor" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam kazanma arzusunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Bugün kaybettiğimiz iki puan bizim için üzüntü verici ama daha da önemlisi oyundan memnun değilim. Skor da bizi tatmin etmedi. Sonuç olarak iki puan kaybettik." diye konuştu.