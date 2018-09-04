Şenol Güneş Elit Antrenörler Semineri'nde

Şenol Güneş, UEFA'nın İsviçre'de düzenlediği Elit Antrenörler Seminerin'ne katıldı.

DÜNYANIN EN İYİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarılar yaşatan tecrübeli teknik adam, dünyanın en iyi teknik adamşlarıyla birlikte İsviçre'deki toplantıda yerini aldı.,

UEFA’nın Nyon’da bulunan merkezinde yapılan seminere katılan diğer teknik adamlar ise şöyle: Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Marsilya), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris SG), Arsene Wenger.