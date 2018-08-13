Şenol Güneş: En iyi başkan Fikret Orman

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile kavga etmediklerini açıklayan Güneş, "Ben kalıp gitmek için hesap yapmam. Fikrimi söyledim ve kavga etmedik" şeklinde konuştu.

"YALAKALIK YAPMIYORUM"

Kulüp başkanı Fikret Orman'ın, yetkinin yönetim kurulunda olduğu ve Beşiktaş'ın kendisinden önce de şampiyonluk yaşadığı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Güneş, şunları söyledi:

"Ben de bunun aksini söylemiyorum. Söylediklerimin onun üzerinden muhakeme edilmesi doğru değil. Başkanımız her gün burada. Burada kavga çıkmaz, benimle hiç olmaz. Fikrim varsa söylerim. Bunu söylemek başkana saygısızlık değil. Onun da söyledikleri bana sevgisizlik değil. Hiç de rahatsız olmam. O başkan ben hocayım. O benim görevime son verebilir, ben oyuncuyu oynatmayabilirim. Yarın kalırım, giderim böyle hesap yapmam. Ölümüne işimi yaparım. İşime saygısızlık yapanı da affetmem."

Başkanla kavga ettireceksiniz. Transfer euro ile yapılıyor. Ben 'Lira ile anlaşın.' diyorum. Satarken euro ile satıyorsunuz. Sıkıntı herkesin. Hoca olarak çok şeye katlanacağım. Başkanla istişare yapıyoruz ama kararı başkan veriyor. Ekonomik sıkıntı varsa ona göre transfer yaparız. Son 2-3 senede oyuncu gitti. Bu kulübün yapısıdır. Barcelona ve Madrid'de de böyledir. Onlar dönüşümü daha iyi yapıyor. Plan yaparsan zarar etmezsin. Türkiye'de en iyi başkan bizim başkan. Şimdi de 'yağcılık yaptı' derler. Kalmak için uğraşmıyorum, işimi iyi yapmak için uğraşıyorum. Sıradan bir hoca değilim.