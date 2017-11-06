Şenol Güneş ezeli rakiplerinin hocalarını gönderiyor

Beşiktaş'ta göreve 2015/2016 sezonunda başlayan Şenol Güneş, takımını üst üste 2 sene şampiyon yaparken, ezeli rakiplerinden birçok teknik direktörü gönderdi.

GÜNEŞ'İN GÖNDERDİĞİ 6. HOCA OLACAK

Şenol Güneş 3 sezondur siyah-beyazlı ekibin başında görev alırken, Galatasaray ve Fenerbahçe 7 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş döneminde 7 teknik direktörün şu ana kadar 6'sı gönderildi.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta görev aldığı dönemde Galatasaray'da Hamza Hamzoğlu, Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink'in görevlerine son verildi. Sarı-kırmızılı takımın şu anki teknik direktörü Igor Tudor ise Güneş'e Galatasaray'da rakip olan 4. teknik adam oldu.

Şenol Güneş döneminde Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçından sonra görevi bırakacağını söyleyen Aykut Kocaman, Dick Advocaat ve Vitor Pereira görev yaptı.

Şenol Güneş döneminde Galatasaray'dan ayrılan teknik adamlar

- Hamza Hamzaoğlu (2015/2016)

- Mustafa Denizli (2015/2016)

- Jan Olde Riekerink (2015/2016)

Şenol Güneş döneminde Fenerbahçe'den ayrılan teknik adamlar

- Vitor Pereira (2015/2016)

- Dick Advocaat (2016/2017)

- Aykut Kocaman (Ayrılırsa) (2017/2018)