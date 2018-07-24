Şenol Güneş Fabri'nin satılmasını yanlış buldu

Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi ve ısrarı doğrultusunda iki sezon önce Beşiktaş'a kazandırılan kaleci Fabri'nin sürpriz satış kararı tecrübeli teknik adamla başkan Fikret Orman'ın arasını gerdiği öğrenildi.

Verdiği demeçlerde transferle kendisinin değil başkan Fikret Orman'ın ilgilendiğini sık sık vurgulayan Şenol Güneş, Fabri'nin satılmasının doğru olmadığını Orman'a iletti.

Takımın as kalecisi 6 milyon euroya gönderildi, yine o seviyede bir file bekçi transfer etmek aynı maliyete denk gelebileceğinden Şenol Güneş, bu kararın karşısında durdu.

MANTIKLI GELMİYOR BANA

Güneş'in konuşla ilgili Orman'la yaptığı görüşmede, "Ben sadece düşüncemi söylerim, kararı siz verirsiniz ama bu iş bana pek mantıklı bir operasyon gibi gelmiyor. Hesap ortada. Bunun için Fabri'yi verip riske girmek pek mantıklı durmuyor" dediği ifade edildi.

ÖNCEDEN DE ANLAŞAMAMIŞLARDI

Tecrübeli teknik adamın hem kişilik, hem yetenek hem de maliyet açısından Fabri'nin bu bahsedilen 6-7 milyon euroluk bir bedelle satılmasının kulüp için doğru bir operasyon olmadığı düşüncesini ileten Güneş, geçmişte de yönetimin ısrarıyla alınan ve kendisinin karşı geldiği kaleci Boyko konusunda da Orman'la ters düşmüş ve Ukraynalı kaleciyi tüm ısrarlara rağmen kadrosunda tutmamıştı.