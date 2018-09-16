Şenol Güneş: Fatih Terim hakkında konuşmayacağım

Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçının ardından son günlerin en çok konuşulan konusu olan fikstür hakkında konuştu.

KİMSEYE HAKSIZLIK YAPILMASIN

Şenol Güneş'e önceki gün Fatih Terim'in, "Lig planlamasını TFF ile birlikte yapıyoruz" açıklaması soruldu. Şenol Güneş ise verdiği yanıtta, "Fatih Terim hakkında konuşmayacağım. Kişilerle değil, fikirlerle işim var. Daha önce bize haksızlık yapıldığı oldu ama kimseye haksızlık yapılmasın. Bu hafta Pazar oynamak istedik ama olmadı. Bizi yumurta gibi birbirine vurdurmayın." ifadelerini kullandı.

G.SARAY-BEŞİKTAŞ ARASINDA FİKSTÜR TARTIŞMASI

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Avrupa maçları öncesi ligdeki karşılaşmalarını cuma günleri oynayacak. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ın maçlarını cuma günleri oynamaması iki takım arasında fikstür tartışmalarına neden olmuştu.