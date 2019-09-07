Şenol Güneş: Fatih Terim Türkiye'nin bir değeri

TFF'nin Fatih Terim'e verdiği ceza ve cezanın açıklanma saati hakkında sorulan soruya cevap veren Şenol Güneş, "Fatih Terim bizim değerimiz, ceza almasına üzülürüm" dedi.

"FEDERASYON HATA YAPTI MI, TARTIŞILIR"

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Konuşmak istemiyoruz ama soruyla açıyoruz konuyu. Kutuplaşmayı ben sevmiyorum, siz de sevmezseniz sorun olmaz. Şiddet ve nefreti istemezseniz bunlar olmaz. Şiddet ve nefreti söyleyenler içinde boğulmalı. Hayır bunlar prim yapıyorsa buna destek geliyorsa, hem size hem bize yazık. Yabancı oyuncusu, cezalar konuşulduğu zaman bu mesleği yapan, buraya gelen oyuncular kulüplerin oyuncuları, onlara haksızlık olarak görüyorum. O kadar sığ tartışmalarımız var ki... Her şey yeri ve zamanında olmalı. Tabii yabancı oyuncu, kulüplerin sorunları konuşulmalı, hep beraber yapmalıyız. Bunu yapmak mı yoksa bu karmaşada bataklıktan faydalanmak mı istiyoruz Bizim bu bataklığı kurutmamız gerekiyor. Bu tip konuşmaların faydası yok.

Fatih hoca, Türkiye'nin bir değeri, ceza almasını istemem, almasına üzülürüm. Hata yapmasını da istemem, yapıyorsa ceza alıyor zaten. Uygulamada federasyon bu hatayı yaptı mı yapmadı mı tartışılır. Federasyonun genel olarak böyle bir düşüncesi olduğunu hiç görmedim. Yapılan uygulama en çok Galatasaray'a yaradı, konuşma hakkı çıktı. Haklı mı haksız mı, hangi saatte bildirdi. Yapan kim yapmışsa hata yapmış. Ceza ne kadar aldı, nasıl aldı konuşulacağına, bu sefer hangi saatte niye bildirildi. Koca ülkenin konuştuğu konuya bak. Kim yaptıysa hata yapmıştır ayrı bir konu. Hata yapan cezasını çeker. Kurumları, ülkeyi yok etmek ne demektir."