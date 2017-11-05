Şenol Güneş: Fenerbahçe yarıştan kopmadı

Maç sonunda açıklamalara bulunan Şenol Güneş, "Puan ortalamamız düşük. 2 puanın altındayız. 21 puanımız var, 22 olsa bile 2 puan da yeterli olmaz. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz, sezon başındaki değişiklikler, bizden kaynaklamayan olaylar, şanssızlıklar, bizim yaptığımız yanlışlar ve haksızlıklar oldu. Bunlar futbolda olan şeyler. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"KİLİT OYUNCULARININ OLMAMASI AVANTAJIMIZDI"

Maç sonu basın toplantısında konuşan Güneş, ilk yarıda dengeli bir oyun oynandığını belirterek, "İkinci devrede oyunun kontrolünü elimize geçirdik. Göztepe'nin Scarione ve Jahovic gibi eksik oyuncuları vardı. Bu kilit futbolcuların olmaması bize avantaj getirdi" dedi.

İzmir'in futbol kenti olduğunu ifade eden Güneş, "Göztepe, Karşıyaka, Altay gibi önemli takımlar var. Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil kulübü alt liglerden alıp buraya getirdi. Tamer Tuna gibi iyi bir teknik adamı göreve getirdi. Göztepe'ye başarılar diliyorum. Bornova Stadı kötü bir saha değil. Ancak etrafı kötü. İzmir'e büyük bir stat gerekiyor. Çünkü İzmir futbolcu üreten sosyal ve büyük bir kent. Göztepe'ye şu an bir stat yapılıyor. Göztepe bu konuda kentin öncüsü olabilir" yorumunu yaptı.

"FENERBAHÇE YARIŞTAN KOPMADI"

2 yıl beraber çalıştığı ve şampiyonluklar yaşadığı Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna konusuna da değinen Şenol Güneş, "Bize katkıları olmuştur. Ancak eksiliğini hissetmek gibi bir durumum yok" dedi.

Tecrübeli teknik adam Güneş, Fenerbahçe'nin durumu ile ilgili sorulan bir soruya da, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.