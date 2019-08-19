Şenol Güneş: Fenerbahçe'ye karşı düşmanlığım yok

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gazeteci Kenan Taş'ın Youtube kanalına konuk oldu. Birçok konuda açıklamalar yapan Güneş, Fenerbahçe camiasıyla bir sorunu olmadığını da dile getirdi.

"BENDE KİN NEFRET DUYGUSU OLMAZ"

Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Kadıköy'de başına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili suçlandığını belirten Güneş, "O derbi üzerinden spekülasyon yapmak isteyen isteyen var. Benim kimseyle sorunum yok. Fenerbahçe'nin stadına gittim Başkan Ali Bey'le görüştüm, hocayla ve oyuncularla görüştüm. Ararım, sorarım benim kimseyle sıkıntım yok. Bende kin, intikam, nefret duygusu olmaz.

Ne diyorlar, 'Hoca, Fenerbahçe'nin kadrosunu kalitesiz buldu.' Ne alakası var, bana sorarlarsa söylerim. Ben sadece savumasını yetersiz buldum, Beşiktaş'ın da savunması yetersiz bana göre. Ama bu benim görüşüm. Bunu suçlama olarak alıyorlarsa alsınlar, Ben Fenerbahçe'nin transferlerine karışmam." ifadelerini kullandı.

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