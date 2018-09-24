Şenol Güneş: Fenerbahçe'yi yenebilirdik

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Kadıköy'de karşı karşıya geldiği maçın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

KAZANACAĞIMZ BİR MAÇTI

Kazanacakları maçın berabere bittiğini dile getiren Güneş, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Rakibin kanatlardan geleceğini biliyorduk ve gol yememiz onları oyuna dahil etti. Maçın bu şekilde bitmesi bizi üzdü. 1-0'dan sonra rahat hale dönen maçta yediğimiz golle kopma oldu. 2 puan kayıpla ayrılmış olduk, yapacak bir şey yok.

Takım olarak böyle bir sahada daha güzel futbol bekliyorduk. Rakibin moral olarak direnci düşüktü. Caner Erkin 'hadi be' falan demiş herhalde, bana söylenen o. Maç bittikten sonra çift sarı karttan dışarı atılmış." şeklinde konuştu.

