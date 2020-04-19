Şenol Güneş, Ferdi'yi milli takıma istiyor

1 Sponsorlar ödemeleri iptal etti Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor zamanlardan geçen futbol kulüplerine bir darbe de sponsorlardan geldi.

2 Dünya yıldızları sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı FIFA, koronavirüse salgınına karşı tüm dünyada canla başla çalışan sağlık çalışanları için bir video hazırladı.

3 Ronaldo, karantina kurallarını hiçe saydı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. doğum günü için diğer aile fertleriyle bir araya geldi.

4 Ronaldinho, ev hapsinde canlı yayına bağlandı Paraguay'a sahte pasaportla girdiği için ev hapsi cezası alan Ronaldinho, ülkesinde yayınlanan bir programa görüntülü olarak katıldı.

5 Abdurrahim Albayrak: Çok acı günler yaşadım Koronavirüsü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, tedavi günlerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

6 Sörloth: Trabzonspor'da yenilmez hissediyorsunuz Trabzonspor'da forma giyen Norveçli golcü Sörloth, ülkesinde yayınlanan bir programa katılarak bordo-mavili ekip hakkında açıklamalarda bulundu.

7 Aziz Yıldırım, TFF Başkanlığını reddetti Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'a, dolaylı yoldan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığının teklif edildiği ancak Yıldırım'ın kabul etmediği öğrenildi.

8 Midtjylland'dan arabalı seyirci önerisi Danimarka Süper Ligi'nin lideri Midtjylland, koronavirüs nedeniyle liglerin seyircisiz devam etmesi halinde stat çevresine arabalı seyirci almak istiyor.

9 Kaka: Terim'in planları çok etkileyiciydi Eski futbolcu Kaka, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili bir itirafta bulundu. Brezilyalı, 7 yıl önce Terim ile telefonda görüştüğünü ve Galatasaray'a gelmek üzere olduğunu belirtti.