Şenol Güneş, Ferdi'yi milli takıma istiyor

A Milli Takım için henüz ''Hollanda mı Türkiye mi?'' kararını açıklamayan Ferdi Kadıoğlu'nu, teknik direktör Şenol Güneş kadroda görmek istiyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, genç futbolcunun Türkiye’yi seçmesi için telkinlerini sürdürüyor.
ÖZEL MAÇLARDA GÖREV VERECEKTİ
Şenol Güneş'in koronavirüs nedeniyle maçlar iptal edilmeseydi, millilerin martta oynayacağı özel maçlarda 21 yaşındaki yeteneği kadroya davet etmeyi planladığı öğrenildi.
YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Genç oyuncunun heyecanla tecrübeli çalıştırıcıdan gelecek çağrıyı beklediği belirtilirken, Güneş'in Ferdi'yi yakından takip ettiği ve başta kaptan Emre Belözoğlu olmak üzere Fenerbahçe’nin diğer milli oyuncularına genç oyuncunun gelişimi hakkında sorular sorduğu da öğrenildi.