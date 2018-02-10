Beşiktal Süper Lig'in 21. haftasında evinde ağırladığı Karabükspor'u 5-0 gibi net bir skorla geçti.

Maç sonu konuşan Şenol Güneş, fikstürten çekinmediğini belirtti.

"BİZİM KORKUMUZ YOK"

Fikstürden dolayı şikayetçi olmadığını belirten Güneş "Fikstürle ilgili federasyona kızdığım söylendi. Öyle bir şey yok. Kim yazdıysa yalan. Hangi program koyulursa ona uymak zorundayız. Bizim bir korkumuz, çekincemiz de yok. Önümüzde 9 maç var. Keşke 25 maç olsa. Keşke Şampiyonlar Ligi'nde devam etsek de daha fazla maç oynasak. Şikayet etmek değil iş üretmek zorundayız. Fikstüre uyacağız." dedi.

Şenol Güneş: Fikstürden korkmuyoruz VİDEO

BİZE YARDIM EDİLMELİ

Başkan Fikret Orman ise geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada fikstürün değişmesi için TFF'den yardım beklediklerini dile getirmiş ve "Yoğun bir fikstürümüz var. 18 Mart'a kadar çok maç oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçları, ligde ve kupada Fenerbahçe ile oynayacağız. Ardından Trabzonspor ve Başakşehir maçlarımız var. Güçlü bir kadromuz var ama biraz dengelenmesi lazım. Bana soruyorsunuz bazı maçların tehir edilmesi lazım. Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyoruz. Tolerans demeyelim de fikstürde yardım edilmeli” demişti.

Fikret Orman: Bize fikstürde yardım edilmeli VİDEO

Fikret Orman: Bize fikstürde yardım edilmeli