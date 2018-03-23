Şenol Güneş, Kostas Fortunis'i istiyor

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı.

"Beşiktaş, Talisca için 21 milyon euro verecek mi?" sorusunun cevabı halen netlik kazanmazken; yönetim farklı oyuncularla ilgili girişimlere başladı.

ŞENOL HOCA ÇOK İSTİYOR

Özellikle başkan Fikret Orman'ın Talisca konusunda sağ gösterip sol vurmayı planlıyor. Orman, Flamengo'dan Lucas Paqueta için bastırırken teknik direktör Şenol Güneş'in hayalindeki isim ise Kostas Fortunis.

Hem 10 numara mevkiinde hem de kanatlarda oynayabilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için sürpriz bir iddia geldi.

Yunan oyuncunun Türk asıllı menajeri Kadir Özdoğan'ın, Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis ile Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman arasında mekik dokuduğu iddialarına Fortunis'in menajeri Koutsoliakos'ten cevap geldi.

ARACIYA İHTİYAÇ YOK

Yunan menajer yaptığı açıklamada, "Bay Marinakis ile Türk takımının başkanının yakın dost olduğunu bilmeyen yok. Kostas Fortunis için iki başkan bir görüşme yapacaksa aracıya ihtiyaçları olmaz" ifadelerini kullanarak bu transferin olabileceğini ima etti.