Şenol Güneş, Fransız muhabire gereken cevabı verdi

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktörümüz Şenol Güneş, yarınki maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Fransız muhabirin, "Fransa ile Türkiye arasında diplomatik kriz var. Ne diyeceksiniz?" şeklindeki sorusuna Şenol Güneş cevabı yapıştırdı:

"TERÖRÜ ÜLKEME SOKMAYACAKLARSA, ASKERİM DE ORAYA GİTMEZ"

"Bir ülkenin dışına çıkmak, başka ülkenin isteyeceği bir şey değil. Bunu yapanlar var ama Türkiye bunlardan değil. Türkiye, çevresindeki teröristlerin sürekli içeri sızdığı bir ülke, bir müdahale durumu var. Bizim çocuklarımız da asker. Şiddeti Amerika, Rusya ya da Fransa durdurup da, terörü bizim ülkemize sokmayacaksa, bizim askerimiz de oraya gitmez, kimse bunu merak etmesin. Maça gelenler keyif almaya gelsin. Fair Play içinde izlemeye çalışsın. Olumsuzluk olsun istemiyorum, gerginlikler olmasın. Futbol herkesin bir araya gelebildiği spordur. Fransız taraftarların da, Türk taraftarların da dostane şekilde maçı izlemesini diliyorum."