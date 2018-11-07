Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile yapacakları maç öncesinde düzenlenen basıp toplantısında açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİN İYİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Genk'in güçlü bir takım olduğunun altını çizen Şenol Güneş "Rakibin iyi olduğunu biliyoruz. Grupta lider durumdalar. Sahamızda oynadığımız maçta iyi bir sonuçla ayrıldılar. Biz de bu skoru burada telafi etmek istiyoruz. Genk'in iyi takım olduğunu biliyorduk ama ilk maçta biz kendimize sürpriz yaptık ve ilk golden sonra oyundan düştük. Genk de bunu değerlendirdi. Bu sezon karşılaştığımız en iyi takımdı, oyun olarak baktığımızda sürpriz değil" dedi.

Şenol Güneş: Genk bu sezon karşılaştığımız en iyi takım VİDEO



"KADRODAKİ EKSİKLERE GÖRE 11 YAPACAĞIZ"

Kadroyla ilgili bir soruya yanıt veren Güneş "Gökhan Gönül ve Adriano'nun sakatlıkları var. Listede olmayan oyuncu olarak Atiba, Gökhan Töre, Güven var. İlk maçta olmayıp, bu maçta oynayacak oyuncular olabilir. Önemli olan oynayanların takım bütünlüğü içinde olması. Kadroda sakatlarımız var ona göre karar verip 11'i belirleyeceğiz. Kayıpsız dönmek gerekiyor buradan. Güzel bir maç olmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

"BEKLENMEDİK PUAN KAYIPLARIMIZ OLDU"

Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumlarını değerlendiren Güneş "Beklenmeyen puan kayıplarımız oldu ama kazanacağımız maçlarda da puan kaybettik. Göztepe, Antalya, Başakşehir maçları... Beraberliğe bile üzüleceğimiz maçlarda kayıp yaşadık" ifadelerini kullandı.