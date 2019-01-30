Şenol Güneş: Gideceğim yer Milli Takım olur

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimin "sözleşme uzatma teklifi" yapma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BANA GELEN RESMİ SÖZLEŞME TEKLİFİ YOK

Henüz bir teklif almadığını kaydeden deneyimli teknik adam, "Bana yönetimden gelen resmi bir sözleşme teklifi yok ama böyle bir düşünceleri varmış. Henüz resmi olarak gelmedi. Şu anda kontratı konuşmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

GİDECEĞİM YER MİLLİ TAKIM OLUR

Şenol Güneş ayrıca, Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlamasının ardından milli takıma gidebileceğini de kaydetti.

Güneş "Sözleşmem bitince çalışır mıyım bilemiyorum. Beşiktaş'tan sonra gideceğim en iyi yer Milli Takım olur." dedi.