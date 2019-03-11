Şenol Güneş: Gitsem bırakıp kaçtı diyecekler

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede siyah-beyazlı taraftarların Şenol Güneş'e tepkisi vardı.

İstifaya davet edilen tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

GİDERSEM BIRAKIP KAÇTI DİYECEKLER

"Beşiktaş için ne yapabiliriz diye kalıyorum" değerlendirmesinde bulunan Güneş, "Gitmem sonrası bir hoca gerekiyor, maliyeti var. Yönetim var, kongresi var. Duruşumda sıkıntı yok. Tepkilere rağmen sevgiyi hala devam ettiriyorum. Gülü seven dikenine katlanır. Bazen diken ben oluyorum. Gelmemi istemeyen yöneticiler vardı, şimdi gitmeyeyim diye yönetime saldıranlar var. İstifa edecekmişim, bana mesajlar geliyor, 'sakın ha' diyenler var. Şimdi gitmiyorum. Gitsem 'bırakıp kaçtı' diyecekler. Ben buradayım. Şu günkü heyecanımla haftaya olacak heyecanım değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

YÖNETİM BİR KARAR ALMIŞ

Güneş ayrıca, "Bu yönetim bir karar almış. Benim çıkıp, gitmem yönetime karşı çıkmaktır" dedi.