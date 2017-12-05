Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan Beşiktaş, yarın akşam Alman takımı Leipzig'e konuk olacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Atiba ve Babel'i yorgun oldukları için kadroya almadığını belirtti.

"SAKAT OYUNCULARI RİSKE ATMAK İSTEMEDİK"

Şenol Güneş, "Kazanmak istiyoruz. En azından kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Belki takımın yarısı değişecek ama yine iyi bir takım olarak sahaya çıkacağız. Gökhan Gönül'ü riske etmek istemedik. Atiba ve Babel yorgundu. Bazı oyuncuların ufak sakatlıkları vardı. Riske atmak istemedik. Trabzonspor'dayken son maçta elendik. UEFA Avrupa Ligi'nde son maçta yenildik. Geçen sene yine son maçta elenince bu sezon yeter artık dedik." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Gökhan Gönül'ü riske etmek istemedik VİDEO





Beşiktaş, Leipzig maçına hazır VİDEO



