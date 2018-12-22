Şenol Güneş: Görevimin başındayım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-1 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

KİMSE MEMNUN DEĞİL

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Oyunumuz olumsuz. Bunu aşabilmek için çok çalışmak lazım. Bu durumdan ne biz, ne yönetim, ne taraftar, ne oyuncular kimse memnun değil. Dağınık oynadık. Beklediğimizden az puan aldık. Bazı alabileceğimiz maçları alamadık. Çok hata yapınca da kazanma şansı az olur."





GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

"Görevimin başındayım. Bize yakışmayan bir durum. Bunu beklemiyorduk ama bu durum ortaya çıktı. Yönetimle konuşulacak konular var ama buna sığınırsak hata yaparız. Ayağımızdaki top verip, gol yiyoruz, buna ne diyeceğiz."





HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

"Verilmeyen golleri de sayarsanız, baya gol yedik. Biz ise atamadık. Sahaya çıkan oyuncular yüzde 100'ünü vermeliydi. Sezon başından beri konular var ama onlar sonra konuşulacak. Diğer takımların şampiyonluk iddiası varsa, Beşiktaş'ın da var. Bu şekilde olmaz ama. Teslim olan takım olmayacağız."