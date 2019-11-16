Şenol Güneş: Hayalim Wembley'de final oynamak

Ay-yıldızlı takımımızın hocası Şenol Güneş, EURO 2020 ile ilgili hedefini açıkladı.

Deneyimli hoca, İzlanda karşılaşması sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Hepinizin alınlarından öpüyorum. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattınız. Ben de sizlerle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"İŞİMİZ DAHA BİTMEDİ"

Henüz yolun başında olduklarını vurgulayan Güneş, şunları söyledi: "Bu yola sizlerle birlikte mart ayında çıktık. Hep birlikte yeni bir takım yeni bir heyecan oluşturduk. Birlikte savaştık, alın teri döktük. 9 ay sonra da yani bugün bu işi mutlu bitirdik. Euro 2020 biletini aldık. Seneye finallere katılacağız. Ama daha işimiz bitmedi. Avrupa Şampiyonası'nın finali Londra'daki Wembley Stadı'nda. Benim hayalim orada final oynamak. Bunu hep birlikte başaracağız."





"EURO 2020'DEN SONRA HEDEF DÜNYA KUPASI OLACAK"

"Milli maçlarda tribünlerdeki coşkuyu hepiniz gördünüz. A Milli Takım'da yeni bir hava oluştu. Türk insanı başarıya aç. Euro 2020'den sonra hedefimiz 2022 Dünya Kupası olacak. Hep birlikte daha büyük zaferlere yelken açmalıyız. Bunun için bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte savaşmayı sürdüreceğiz."