Şenol Güneş: Hedefimiz 6 puan

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş; Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları öncesi basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam Milli Takım'daki hedeflerinden bahsetti. Güneş, yabancı sınırı hakkında da konuştu.

MİLLİ TAKIM HERKESE AÇIK

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Hazırlık maçlarında daha önce kadroya çağırıp, aynı zamanda yeni çağırdığımız arkadaşlarımızı da görmek istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız ilerleyen dönemlerde bizimle olacak. Fiziksel ve zihinsel yorgunluğun üst seviyede olduğu dönemdeyiz. Yoğun bir maç grafiği oldu. Kampımız 15 gün sürecek. Asıl hedefimiz Fransa ve İzlanda maçları olacak. Bu kadromuzla sınırlı değiliz. Kadroda çağrılmayan oyuncular zamanı gelince bizimle olacaklar. Oyuncuların sabırla çalışmalarını ve vizyonlarını yüksek tutmalarını istiyoruz. Türk pasaportu taşıyan herkese Milli Takım kapısı açık."





HAYAL EDECEĞİZ, TESPİT EDECEĞİZ VE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

"Mustafa Kemal'in dediği gibi, Hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Güzel oyunla iyi sonuçlar bekliyorum. Farklılıklarımız, bir bütünü oluşturacak. Çok ses gelmesi kimseyi rahatsız etmesin. O kadar güzel uyum vardır ki kendinizden geçersiniz. Ayrımcılık olmayacak. Takım ruhu içerisinde hareket edip 'biz' diyeceğiz. ırk, din, dil ayrımı olmadan herkesi kucaklayacağız. Ülkemizi temsil ediyoruz. Bıraktığımız izler yıllarca gündemde olabilir. Dünya Kupası'ndaki başarının izlerini hala yaşıyorum. Her alanda bunu kullanmalıyız. Herkes işini yaparken ülkesini temsil ettiğini unutmasın. Kurumlara, kulüplere herkese saygı göstereceğiz. Bugünü yarından farklı, yarını da bugünden farklı kılacağız. Tek vücut olacağız, tek nefes alacağız. Biz bir aileyiz. Sayımız azsa da uyumumuz bozulmamalı."





HEDEFİMİZ 2 MAÇTAN 6 PUAN ALMAK

"Milli takımın gururu da sorumluluğu da olacak. Herkes için olacak. İyi düşüneceğiz, iyi yapacağız. Kötülük, tembellik bizde olmayacak. Hedefimiz; hızlı, tempolu, pes etmeyen bir anlayış olacak. Kampın ilk günü. Genel bir kamp. Resmi ve hazırlık maçları oynayacağız. hepsini sıraya koyuyoruz. 2 maçta 6 puan var çok güzel.

4 puan iyi. İzlanda'yı yenmeye evet derim. Allah korusun sahamızda kaybettik, deplasmandaki 1 puan da kötü değil. Fransa, İzlanda, Türkiye üst üste oynamıyor. Denk geldi. Bu maç oynandıktan sonra İzlanda'ya gitmek zorundayız. İzlanda, 2 maçı kendi sahasında oynayacak. Uzun bir yolculuk. Farklı bir iklimde oynayacağız. Zamanı gelince Fransa ile ilgili neler düşündüğümüzü paylaşacağız."





10 SENEYE DAMGA VURABİLİRİZ

"Avrupa Şampiyonası'na katıldığımızda birinci basamağa gelmiş oluruz. 2020'de Avrupa Şampiyonası'na, 2022'de Dünya Kupası'na gidersek sonraki 10 seneye damga vurabilecek bir ekibimiz var. Gurbetçileri kimse bize bırakmıyor ki. Oyuncu biraz iyiyse, onlar alıyor zaten. Oyuncu da Almanya'yı isterse gidiyor. Futbolcu düşünüyor, kararını veriyor. Ben de saygı duyuyorum. Hep ikinci plandasınız."