Şenol Güneş: Hem ligi hem Türkiye Kupası'nı kazanacağız

Göztepe'nin ardından Akhisar'ı da farklı yenmenin sevincini yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın hemen ardından perşembe günü kupada Fenerbahçe ile oynanacak maç için futbolculara mesaj verdi.

Fenerbahçe'ye karşı avantajlı bir skor alamamalarına rağmen kupada finale çıkacaklarını belirten Güneş, ligde şampiyonluğa da inandığını söyledi.

"ŞİMDİ FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNÜN"

İlk olarak Akhisar galibiyeti için öğrencilerini kutlayan tecrübeli teknik adamın, bu 3 puanla birlikte hedefe emin adımlarla yürüdüklerini belirtip, "Artık ligde 5 maçımız kaldı. Bu hafta rakiplerimizin maçlarını izleyeceğiz, bakalım neler olacak? Ayrıca perşembe günü bir kupa derbimiz var. İlk maçta avantajı alamadık diye kimse Fenerbahçe maçını ikinci plana atmasın. Ben hem lig hem de kupayı alacağımıza inanıyorum. Bu nedenle şimdi ligi değil, kupayı düşünün" dediği öğrenildi.