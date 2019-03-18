Şenol Güneş: Her futbolcuya kapımız açık

Şenol Güneş, A Milli Takım teknik direktörü olarak basının karşısına geçti. Yeni dönem hakkında konuşan deneyimli hoca, bir süredir kadroya alınmayan futbolculara kapılarının açık olduğunu belirtti.

HAK EDEN MİLLİ FORMAYI GİYER

Lucescu'nun son dönemde aday kadroya çağırmadığı Arda Turan, Volkan Demirel, Caner Erkin, Selçuk İnan gibi deneyimli isimlerin hak etmeleri durumunda takımda olacaklarını söyleyen Güneş, "Şu anda Arda Turan, Caner veya bir başkası... İhtiyacım varsa yaşına bakmam, alır oynatırım. Buraya her oyuncu gelebilir. Ama Arda'yı, Emre'yi alayım, memnun edeyim gibi bir durum olmaz. Arda konumuz değil, olmasın. Türkiye'nin bir bireyidir. Beğendiğim bir oyuncu" dedi.

Bir basın mensubunun Arda Turan'ın özel hayatıyla gündeme gelmesini hatırlatması üzerine 66 yaşındaki teknik adam şöyşe konuştu: "Özel hayatı kötü, davranışları yanlış futbolcuyu zaten Milli Takım'a almayacaksın. Arda'nın Caner'in suç unsuru var mı? Etik olarak yanlışları var. Arda'nın hataları var mıdır? Vardır, ayrıca konuşulur."