Şenol Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Marka ve Spor Zirvesi'ne (Brand and Sport Summit) katıldı.

Güneş, bu sezon oynadıkları Fenerbahçe derbisindeki gerginliği hakkında konuştu. Ayrıca spor yazarı Hıncal Uluç'a da gönderme yaptı.

KÜFÜR ETTİĞİM İÇİN RAHATSIZ OLDUM

Günel, Fenerbahçe derbisindeki tepkisini anlatarak, şunları söyledi: "Ne iş yaparsanız yapın sürekli gündemde kalmak kolay bir iş değil. Bazen emeklilik lafını kullanıyorum ama şu an öyle bir düşüncem yok. Zaman zaman hatalarım var, doğrudur. Bazen görüntülerin de gergin gözüküyor. Fenerbahçe maçında olan şeyi net olarak söylerim ama münasip dile getirmek lazım. Basit bir faulde hakemin niyetini okuyup yanlış yapıp sinirlendim. Artislik yapılan bir hareket üzerine ne söylediğimi farketmedim. Dediğim şeyi hatırlamıyorum. Sonra izleyince üzüldüm. Çok etkisi oldu bende. Kendime ceza veriyorum. Doğru bir şey yapmadım. Kötü bir sözdü. Çok da ceza almamı isteyenler oldu. 3-4 maç ceza almamı ve takımın kaybetmesini istediler. Bir maç ceza aldım ama takım kaybetti zaten üst üste. Bende bu hareketimden rahatsız oldum. O duruma düştüğüm için üzgünüm."

Şenol Güneş: Hıncal Uluç içerik olarak boştur - İZLE



İÇERİK OLARAK BOŞTUR

Futbolla ilgili yapılan yorumlar hakkında konuşan Şenol Güneş "Türk futbolu için tespit yapıyoruz ama bunları çocuklar da biliyor. Her şeyi herkes biliyor. Zaten Hıncal Uluç da her şeyi biliyor. Ben oyuncuyken kamplara gelip akıl veriyordu, şimdi evden veriyor. Ona çıksın malzeme, büyük bir ağabeyimizdir. Gazete duayenidir. İçerik olarak boştur ama güzel yazar. İçimden geldi, patlak verdim." dedi.