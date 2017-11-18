Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını lige yansıtamayan Beşiktaş, sahasında ağırladığı Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyoluk yarışında ağır bir yara aldı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İki takım da gol amayınca 0-0 bitti" dedi.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

HAYAT DEVAM EDİYOR

"İki takım da gol atmayınca maç 0-0 bitti. Bir takım gol atsa, skor farklı olabilirdi. Bir takım daha fazla gol atmak için çaba gösterebilirdi. Oyun üstünlüğümüz skora yansımadı. Pozisyonlar bulduk, ama daha fazla da bulabilirdik. Kazanmak için yeterli fırsatları yakaladık ama olmadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Rakibimizin de 1 puanı hakettiğini düşünüyorum. Olumsuz bir düşüncem yok. Göztepe maçına göre bu maç daha farklı bitmeliydi. Puan ve moral açısından kayıplarımız oldu ama bu burada kalacak. Hayat devam ediyor. Kritik bir Porto maçımız var."