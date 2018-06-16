Şenol Güneş, İlhan Mansız'ı istiyor

Beşiktaş Yönetiminin özel isteğiyle yeni sezona yardımcı antrenörle başlayacak olan teknik direktör Şenol Güneş kesin kararını bayramdan sonra verecek.

Başkan Fikret Orman’la salı günü yapacağı kritik toplantıda hem yardımcı antrenör hem de transfer konularını masaya yatıracak olan Güneş daha sonra yeni sezonun planlaması için düğmeye basacak.

İLHAN MANSIZ'I İSTEDİ

Siyah-beyazlı yönetim, haftalar önce Şenol Güneş’e Guti Hernandez, İlhan Mansız, Yusuf Şimşek ve Mustafa Doğan isimlerini sunmuştu.

Adayları Guti ve İlhan Mansız olarak ikiye indiren Orman, İspanya'ya giderek İspanyol çalıştırıcıyla anlaşmaya varmıştı.

Ancak tecrübeli teknik adamın Guti'yi değil İlhan Mansız’ı istediği öğrenildi.





A Milli Takım’ı çalıştırdığı dönemde İlhan Mansız’ı kariyerinin zirvesine çıkaran deneyimli hocanın, yakıdan tanıması nedeniyle eski oyuncusuna yeşil ışık yakabileceği belirtildi. Başkan Fikret Orman ile yurt dışı tatili sonrası Ümraniye’de bir araya gelecek olan teknik patron Şenol Güneş’in, Guti ismine olumlu yaklaşmadığı öğrenildi.

TÜRKÇE BİLMİYOR

Guti’nin Türkçe bilmemesi nedeniyle böylesine bir görevde sıkıntı yaşayabileceğini düşünen başarılı hocanın bu yüzden İlhan Mansız’ı yardımcısı olarak düşündüğü vurgulandı.

Guti’ye teknik anlamda onay veren Şenol Güneş’in iletişim konusunda problem yaşayabilecekleri endişesiyle İspanyol teknik adama mesafeli olduğu ileri sürüldü.